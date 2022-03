Drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt bij afscheid raadsleden

MIDDEN-GRONINGEN – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte vanavond drie Koninklijke Onderscheidingen bij Bijzondere Gelegenheid uit aan Mieke Bos-Carabain, Fré Bos en Maarten van der Meijden tijdens hun laatste raadsvergadering als raadslid van de gemeente Midden-Groningen. Zij krijgen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking is in de raadzaal van het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Ze ontvangen hun Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor Midden-Groningen. Mieke Bos kwam op voor de agrariërs. Wanneer het ging over de duurzaamheid in relatie tot de landbouw kon je merken dat dit Mieke raakte. Ze hield dan ook een bezielend betoog toen de raad daarover debatteerde. Fré Bos had vooral financiën als portefeuille. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst als raadslid en als wethouder. Hij is een man van weinig woorden, maar als hij echt iets vond, dan vond hij dat ook en viel er niet aan te tornen. Maarten van der Meijden staat bekend om zijn gedegen dossierkennis en is inhoudelijk sterk. Een zeer gedegen voorzitter. Sinds vorig jaar was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de raad. Als volksvertegenwoordiger hebben ze alle drie een belangrijke bijdrage geleverd aan de voormalige gemeenten Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer en aan de huidige gemeente Midden-Groningen. Daar heb ik enorme waardering voor.”



Mieke Bos

Mieke Bos-Carabain uit Noordbroek is 15 jaar raadslid van de voormalige gemeente Menterwolde geweest voor de VVD (van maart 2002 tot en met december 2017) en 4 jaar raadslid van de gemeente Midden-Groningen (van januari 2018 tot nu).



Fré Bos

Fré Bos uit Siddeburen is 19 jaar raadslid van de voormalige gemeente Slochteren geweest voor het CDA (van maart 1994 tot maart 2002 en van maart 2006 tot en met december 2017) en 4 jaar raadslid van de gemeente Midden-Groningen (van januari 2018 tot nu). Daarnaast was hij 4 jaar wethouder bij de gemeente Slochteren (van maart 2002 tot en met maart 2006).



Maarten van der Meijden

Maarten van der Meijden uit Hoogezand is 9 jaar raadslid van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer geweest voor het CDA (van mei 2008 tot december 2017) en was 4 jaar raadslid van de gemeente Midden-Groningen (van januari 2018 tot nu).

