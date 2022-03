Extra paviljoentent aanmeldcentrum wordt weer afgebroken

TER APEL – De paviljoentent die zaterdag op het COA terrein in Ter Apel is geplaatst wordt weer afgebroken.

Zaterdag plaatste het COA een extra paviljoentent bij de nachtopvang in Ter Apel. Voor de bouw van deze zevende tent was door de gemeente Westerwolde geen toestemming gegeven. Wel zou er gesproken zijn over het plaatsen van een overkapping, zonder zijwanden. De tent wordt gebruikt als recreatieruimte en eetzaal.

Volgens RTV Noord wordt de tent deze week onder druk van de gemeente Westerwolde weer afgebroken. Het COA hoopt nog steeds op extra opvangplekken elders in het land. Tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel gaan voor een periode van maximaal vier weken naar het voormalige pand van Holland Casino nabij de Jaarbeurs in Utrecht. Gisteravond hebben de 25 veiligheidsregio’s tijdens het Veiligheidsberaad in Utrecht afgesproken op korte termijn 2.000 extra plekken te realiseren voor asielzoekers uit Ter Apel.

In september 2020 zijn op het voormalige NAVO-terrein naast het aanmeldcentrum in Ter Apel zes paviljoententen geplaatst, om asielzoekers in op te vangen die nog geregistreerd en geïdentificeerd moeten worden. Zij zouden daar maximaal één nacht verblijven en vervolgens doorstromen naar een AZC. Met de gemeente is toen afgesproken dat de maximale opvangcapaciteit bij het COA in Ter Apel 2.000 asielzoekers blijft. De vergunning, die was afgegeven voor 1 jaar, werd vorig jaar september tot 19 april 2022 verlengd.

Waar in deze nachtopvang plek is voor 275 personen, zitten er nu rond 700 personen, mannen, vrouwen en kinderen. Met zoveel mensen op een kluitje liggen infectieziektes op de loer. Ook zijn er zorgen over de (brand) veiligheid en de hygiëne. In tegenstelling tot eind vorig jaar hoeven de vluchtelingen er niet op de grond of op stoelen te slapen; er zijn stapelbedden geplaatst. Doordat alle reguliere plekken bezet zijn verblijven asielzoekers er soms meer dan een week.