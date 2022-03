DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Tussen 25 en 28 maart zijn uit de tank van een shovel meerdere liters gestolen. Het voertuig stond op dat moment aan de Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Lathen geparkeerd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Dörpen

Zondagmiddag is om 16.12 uur is bij een aanrijding op het fietspad naast de Hauptstraße in Dörpen een meisje van negen jaar gewond geraakt. Zij werd door een persoon op een e-bike aangereden. De veroorzaker was met zijn smartphone bezig en zag het kind over het hoofd. Bij de aanrijding kwam het meisje ten val. De fietser is doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.

Surwold

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Am Wattberg in Surwold twee personengewond geraakt, waarvan één ernstig. Om 14.10 uur zag een 34 jarige bestuurder van een Mercedes Sprinter ter hoogte van de kruising Am Wattberg met de Am Sandberg, een van rechts komende Mercedes C klasse over het hoofd. De 34 jarige bestuurder raakte bij de daaropvolgende aanrijding bekneld en moest door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden. Hij werd vervolgens met ernstige verwondingen per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De 23 jarige bestuurder van de Mercedes C klasse werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Weener

Gisteravond hebben agenten op de Mühlenstraße in Weener een 43 jarige automobilist aangehouden. Uit een ademtest bleek dat hij 1.88 promille alcohol in zijn bloed had. De man kreeg een rijontzegging en werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Gedurende het weekend is bij een bouwbedrijf in Möhlenwarf ingebroken. Uit de loods werden meerdere elektrische apparaten en machines op accu gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.