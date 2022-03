Cruiseschip Disney Wish onderweg naar zee

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 30 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt.

KOUDE PERIODE | MORGEN KANS OP SNEEUWVAL

We hebben vandaag een overwegend bewolkte dag met verspreid een beetje regen of motregen. Daarbij staat een zwakke tot matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur is een graad of 7.

Die temperatuur daalt vanavond en vannacht tot dichtbij het vriespunt. Vanavond is er nog kans op wat regen, vannacht is het overwegend droog. Maar morgen wordt een gure en koude dag met perioden met regen, maar ook af en toe sneeuw bij een krachtige noordoostenwind. De maximumtemperatuur is nog wel 4 á 5 graden, maar in een sneeuwbui is het 0 tot 2 graden. Eventuele sneeuw kan ook een tijdje blijven liggen.

Vrijdag is het ook koud met een flinke noordoostenwind. Minimum vrijdagnacht rond -1, maximumtemperatuur overdag rond 5 graden. Er is ook vrijdag veel bewolking met kans op enkele sneeuw- en regenbuien. In het weekend is er minder wind met veel opklaringen en soms een regenbui. Na het weekend neemt de kans op buien weer toe. Maxima in het weekend rond 7 graden, na het weekend rond 9 graden.