Kremer Zand en Grind overgenomen door Sibelco

SELLINGERBEETSE – Kremer Zand en Grind heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst heeft bereikt om te worden overgenomen door het Belgische familiebedrijf voor materiaaloplossingen, Sibelco.



De gecombineerde activiteiten van de twee bedrijven in Nederland zullen een breder klantenbestand en een sterk ontwikkelingspotentieel hebben. Sibelco exploiteert momenteel 7 vestigingen in Nederland waar 300 mensen werken.

Hans en Chris Kremer, eigenaren van Kremer Zand en Grind: “De combinatie van Kremer en Sibelco heeft een aanzienlijk potentieel en zal ons toelaten het assortiment producten en diensten die we aan onze klanten leveren, te verbreden. Net als Kremer is Sibelco een familiebedrijf. Daarnaast benaderen we ook onderwerpen als onze impact op het milieu en onze sociale verantwoordelijkheid op eenzelfde manier, wat de match nog aantrekkelijker maakt. Wij blijven in de business en zullen samen met het management van Sibelco verder blijven werken aan de toekomst van Kremer Zand en Grind. Ook zullen wij onze visie en ervaring inbrengen in de bedrijfsvoering van de sites Papendrecht en Wessem. Samen kijken we uit naar de volgende fase voor Kremer Zand en Grind als onderdeel van Sibelco.



Danny Jans, Sibelco VP Operations Western Europe, zei over de overname: “We zijn verheugd over de overname en integratie van de activiteiten van Kremer. Kremer is een gerespecteerd bedrijf dat de bestaande activiteiten van Sibelco goed aanvult. We kijken ernaar uit om met onze nieuwe collega’s samen te werken en ons bedrijf samen verder te

ontwikkelen.” Kremer Zand en Grind blijft in eerste instantie leveren onder de naam Kremer Zand en Grind.

Over Sibelco

Sibelco is wereldleider in materiaaloplossingen. Sibelco ontgint, verwerkt en verkoopt gespecialiseerde industriële mineralen – met name silica, klei, veldspaat en olivijn – en is een leider op het gebied van glasrecyclage. De oplossingen van Sibelco ondersteunen de vooruitgang van het moderne leven en bedienen industrieën zo divers als glas, keramiek, constructie, coatings, polymeren en waterzuivering. De Sibelco Group heeft productiefaciliteiten in meer dan 30 landen, een team van ongeveer 5.000 mensen, en genereerde in 2021 een omzet van 1,7 miljard.

