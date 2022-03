VKSO het orkest van de Veenkoloniën breidt uit

WILDERVANK, HAREN – Het Veenkoloniaal Symfonie orkest (VKSO), ook wel het orkest van de Veenkoloniën genoemd, biedt jou een prachtige kans om samen te musiceren op hoog niveau. Het VKSO staat voor ambitie, verbinding en plezier. Het orkest staat onder leiding van Lubertus Leutscher en bestaat voor het groot deel uit professionele musici, aangevuld met gevorderde conservatoriumstudenten en talentvolle amateurmusici.

Het VKSO speelt meer dan 10 concerten per jaar in Noord Oost Nederland en de grensstreek in Duitsland, variërend van een middeleeuws kerkje in Anloo, tot aan de grote theaters in Groningen, Drenthe en Duitsland. We houden van afwisseling en uitdaging en spelen ook met regelmaat op bijzondere cultuurhistorische locaties of gaan op tour naar het buitenland.

Het VKSO heeft het Rijksmonument en voormalig kerk, Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank als thuisbasis. Gemiddeld repeteren we 1 keer per maand op zondagavond en is er een keer per jaar een studieweekend. De concerten vinden veelal op zondag plaats.

Onze ambitie is om klassieke symfonisch, cross-overs en eigentijdse muziek te laten klinken in de Veenkoloniën en de Duitse grensstreek. Zo dragen we bij aan de muzikale en kunstontwikkeling van dit unieke stukje Nederland en bieden we een podium aan talent en professionals .

We zijn op zoek naar getalenteerde, flexibele en betrokken violisten, altviolisten, cellisten en slagwerkers die samen met ons willen musiceren in het prachtige noorden van Nederland en Duitsland.

Ben je een conservatorium student of professioneel musicus, dan hoef je geen auditie te doen maar meld je dan direct aan voor het VKSO.

Musiceer je als amateur violist, altviolist, cellist of slagwerker op D niveau of heb je ervaring met het spelen in een symfonieorkest? Meld je dan aan voor de VKSO audities. Je kunt auditie doen met een werk naar eigen keuze.

Datum auditie 23 april NL

Inschrijven tot 21 april 2022

Adres: Grote Kerk, Torenstraat 80 Wildervank (NL)

Opgave: artistiekezaken@vkso.nl

Info: www.vkso.nl/audities

Datum auditie 21 mei (D)

Inschrijven tot 19 mei 2022

Adres: Mühlenmuseum, Landeggerstrasse 49733 Haren (Ems) (D)

Opgave: artistiekezaken@vkso.nl

Info: www.vkso.nl/audities

