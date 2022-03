WILDLANDS opent nieuw beververblijf: introductie goed verlopen

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen heeft gisteravond met een grote groep abonnementhouders, de Kinderraad en de Wildfriends het nieuwe beververblijf geopend. Ook waren daar de bevers, die als nieuwe diersoort in het park zijn toegevoegd, voor het eerst voor publiek te zien. Vanaf vandaag kan iedere bezoeker van het park het verblijf met de nieuwe bewoners ontdekken.

Kijkje in de beverkeuken

In de gethematiseerde houtzagerij in Nortica is een complete beverburcht gebouwd voor het nieuwe beverkoppel. Grote blikvanger is de enorme takkenbult in het verblijf. Dit is de ingang van de burcht. De dieren kunnen kiezen of ze in of rondom het water vertoeven of dat ze rusten in hun burcht. Leuk en leerzaam voor onze bezoekers is dat deze burcht ook van binnen te zien is. Een kijkje in de beverkeuken dus.

‘Houtzagende dieren’

Voor de bevers is het een leuk en uitdagend verblijf geworden. In het kraakheldere water zwemmen de dieren dicht langs de steiger en tussen de grote steuren en regenboogforellen. In het verblijf zorgt een rad voor kletterend geluid en staan er bomen langs de oever waar de houtzagende dieren hun tanden in mogen zetten. Er is voor deze ondernemende dieren genoeg te doen en te ontdekken.

Nieuwe beverman

Achter de schermen is sinds begint maart gewerkt aan de kennismaking van dit beverkoppel. Na 14 dagen elkaars geur ruiken en aanwezigheid horen, mochten de dieren onder toeziend oog van de dierverzorgers elkaar opzoeken. Het duurde even, maar al vrij snel werd er aan elkaar gesnuffeld en inmiddels zijn de twee niet meer bij elkaar weg te slaan.

Beverfamilie in de burcht

We hopen dat het jonge beverpaartje in de toekomst een familiegroep met elkaar vormt en dat er dus in de toekomst jonge bevers komen. De dracht van een bevervrouwtje duurt ruim 100 dagen.

Ingezonden