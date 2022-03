PvdA Statenfractie stelt vragen over LNG- en waterstofterminal in de Eemshaven

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 31 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt.

REGEN EN SNEEUW | VANAVOND EN VANNACHT GLADHEID

We hebben op deze laatste dag van de maand een winters weerbeeld want het is erg koud met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind, en regelmatig valt er wat regen of sneeuw. De maximumtemperatuur is ook maar 2 of 3 graden, als er een sneeuwbui valt zakt het terug naar 0 of +1.

Vanavond en vannacht valt er soms nog sneeuw of motsneeuw, morgenmiddag en molrgenavond is er kans op een sneeuw- of regenbui maar dan komen er ook enkele opklaringen. De minimumtemperatuur voor komende nacht is -1 en als er sneeuw valt kan dat morgenochtend blijven liggen, het wordt later vanavond en vannacht dan ook glad op de weg. Maximum morgen rond +4 en windkracht 5 uit het noordoosten, maar morgenavond minder wind.

Zaterdag is het rustiger en prettiger weer met een matige noordenwind, af en toe zon, en een enkele regenbui. Maximumtemperatuur zaterdag rond 6 graden, maar minimumtemperaturen rond -2. Zondagnacht vriest het ook licht en dan wordt het overdag ongeveer 6 graden. Na het weekend gaat dat een paar graden omhoog, maar warm wordt het voorlopig niet want het zal na het weekend vrij vaak regenen.