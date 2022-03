Reeks koffieconcerten in Ons Noabershoes startte met optreden Bob Heidema

VEELERVEEN – Afgelopen zondag startte de reeks koffieconcerten in Ons Noabershoes met een optreden van Bob Heidema.

Het is zondag 27 maart, 9:00 uur als we bij Ons Noabershoes in Veelerveen aankomen. Het is nog stil in Veelerveen. We gaan naar binnen. De kachel moet nog even worden opgedraaid, want vanmorgen is er voor het eerst sinds een half jaar weer een koffieconcert in de streektoal.

Het duurt maar even voordat de geur van vers gezette koffie ons tegemoet komt. De stoelen worden klaar gezet in het café. Het aantal reserveringen was nog niet bijzonder groot. Mensen moeten weer wennen en het vertrouwen krijgen om in groepjes samen te komen. Maar dat geldt voor de hele cultuursector. Bezoekersaantallen van kleine en grote podia blijven vooralsnog behoorlijk achter bij de tijd van voor corona.

Even over tienen parkeert Bob Heidema bijna geluidloos z’n auto voor de deur van het café. Even tijd voor een begroeting, kort bijpraten, een kop koffie en dan de benodigde geluidsapparatuur uitladen. Boxen worden opgesteld, nog gauw even een tafeltje neerzetten waar de PA op kan staan. Kabeltjes worden ingeplugd, microfoon op de juiste hoogte ingesteld en een makkelijk stoeltje erbij.

Het is inmiddels half elf. De eerste belangstellenden hebben een kaartje gekocht bij Jop en lopen naar de bar om een kop koffie of thee te bestellen. Bob warmt z’n gitaar en stem op. Brigitte is inmiddels ook gearriveerd en zet alles klaar voor de soep die na afloop genuttigd kan worden. Even over elven klinken de eerste tonen van de gitaar van Bob door het café. Mensen reageren enthousiast. Men heeft dit gemist. Dit alles vindt plaats in een kleine, intieme setting.

Streektoalliedjes worden afgewisseld met smeuïge verhalen. Liedjes van De StroatklinkerS en Ede Staal, maar ook nummers van de soloalbums “Allain” en “Woar k ook bin” van Bob zelf komen veelvuldig voorbij. Er worden echter ook uitstapjes gemaakt naar andere talen zoals het Duits met een nummer van Rainhard Mey en naar het Nederlands met o.a. een nummer van Boudewijn de Groot en een medley uit de tijd van “Ja zuster, nee zuster”. Zelfs het Schots wordt niet vergeten. Een internationale morgen dus. Liedjes met serieuze teksten (o.a. over Hannes) afgewisseld door teksten die licht verteerbaar zijn. De “bloes” werd bezongen evenals “de veule mooie wichter oet Grunnen” en de provincie Groningen zelf met z’n diverse mooie regio’s. Met als hoogtepunt natuurlijk “Zoltkamp”.

Met een uitbundig applaus voor Bob Heidema kwam er om kwart over één een eind aan een mooi streektoalconcert. Velen schoven nog even aan om te genieten van een kop heerlijke mosterd- of groentesoep met stokbrood en kruidenboter. Met dank aan de vrijwilligers die deze morgen mogelijk hebben gemaakt.

Het volgende concert in MFA Ons Noabershoes vindt plaats op zaterdagavond 23 april a.s. met een optreden van de formatie SCHIPPER&BEMANNING. Een avond bluesrock met het repertoire van o.a. Robben Ford, Robert Johnson, Freddie King, Joe Bonamassa e.v.a. Aanvang 20:30 uur.

Ingezonden door Pieter Huttinga

Foto’s: Tedo Swarts