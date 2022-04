Activiteiten in Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt.

KOUDE VRIJDAG | DIT WEEKEND MINDER WIND

Het blijft vandaag heel koud met vanochtend nog kans op wat lichte sneeuw of regen, bij temperaturen van 1 á 2 graden. Vanmiddag is het overwegend droog met enkele opklaringen, maar lokaal kan nog wel een regen- of hagelbui naar beneden komen. De noordoostenwind blijft waaien met windkracht 4 en samen met die middagtemperatuur van 4 graden is het een koude vrijdag.

Vanavond en vannacht blijft er vrij veel bewolking maar het is overwegend droog, minimumtemperatuur rond -1 graad. Overdag zijn er morgen zonnige perioden en er kan een lichte hagel- of regenbuitje vallen, maar de meeste tijd is het droog en met een matige noordenwind komt het tot 6 graden.

Die 6 graden is nog wel 5 graden onder normaal, en ook zondag is het zeker niet warm met een maximum van 8 graden. De nacht-temperatuur is dan -1 of -2, aan de grond kan het dalen tot -5!

Zondagochtend is het vrij zonnig, later op zondag is er meer bewolking en is er kans op een regenbui.

Na het weekend wordt het wisselvalliger met geregeld wat regen, waarbij de middagtemperatuur uit komt op 8 a 9 graden en de minimumtemperatuur op ongeveer 3 graden.