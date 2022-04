DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vannacht is op de kruising van de B408 met de Süd-Nord-Straße in Haren een auto tegen een wegafzetting gebotst. De automobilist is er vandoor gegaan. Later vannacht is een andere automobilist op rondslingerende onderdelen gebotst. De politie is op zoek naar getuigen.

Papenburg

Woensdag is tussen 8.00 en 11.30 uur aan de Ölmühlenweg in Papenburg weer een deur van een openbaar toilet vernield. Voor zover bekend is dit de derde keer in korte tijd. De schade bedraagt 400 euro.