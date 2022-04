Oldambt zet in op het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak bij jongeren

OLDAMBT – GGD-statistieken geven al langere tijd aan dat het gebruik van alcohol, drugs en tabak al jaren hoog is onder jonge Oldambtsters. Daardoor hebben jongeren minder goede kansen op het gebied van school en werk. Overlast en criminaliteit hangen daar weer nauw mee samen. Daarom zet gemeente Oldambt in op het voorkomen van middelengebruik bij jongeren. Dat gebeurt met het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Dit project kan nu starten dankzij een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

Goede resultaten in IJsland én Nederland

Wethouder Jurrie Nieboer is blij dat het project ook in Oldambt kan starten. Hij zegt daarover: “Het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving heeft al goede resultaten laten zien in zes andere Nederlandse gemeenten. Maar ook in IJsland. Daar zijn ze in de jaren ’90 begonnen met deze aanpak en het middelengebruik onder jongeren is daar flink afgenomen. Het Trimbos Instituut en het Nederlands Jeugdinstituut helpen ons bij het uitvoeren van het project. Ook het onderwijs, de GGD, Sociaal Werk Oldambt en Verslavingszorg Noord-Nederland zijn betrokken.”

Gebaseerd op onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het project is dat het gebaseerd is op onderzoek. Dat betekent dat er op basis van gegevens uit Oldambt acties worden uitgevoerd die helpen te voorkomen dat jongeren middelen gaan gebruiken. Die acties richten zich op het creëren van een positieve leefomgeving voor jongeren, waarin ze gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Met de leefomgeving van de jongere bedoelen we het gezin, vrienden en leeftijdsgenoten, school en vrijetijdsbesteding. Bij het bedenken van de acties worden verschillende organisaties en personen betrokken die dicht bij de jongeren staan. Het project is gericht op de lange termijn en daarom blijven de betrokken partijen met elkaar in gesprek over de effecten van de gekozen acties.

Samenwerken

Nieboer: “Voorkomen dat jongeren alcohol, drugs of tabak gaan gebruiken is iets wat we als gemeente niet alleen kunnen. Ik ben daarom blij dat het Trimbos Instituut ons helpt, maar ook dat onze GGD en de scholen uit onze gemeente meedoen aan het project. Alleen samen kunnen we het verschil maken.”

