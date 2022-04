RIVM: Griepvaccin 2021-2022 lijkt beter te werken dan verwacht

Het griepvaccin voor het huidige griepseizoen lijkt beter te werken dan verwacht. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Europees samenwerking I-MOVE, waar ook onderzoekers van het RIVM en het Nivel aan meewerken. Door een waargenomen mismatch van circulerende griepvirussen met de virussen in het griepvaccin hielden onderzoekers eerder rekening met een beperktere effectiviteit.

De voorlopige gegevens laten zien dat de effectiviteit van het huidige griepvaccin voor 36% beschermt tegen een infectie met griepvirus type A (voor alle leeftijden, voor een infectie waarmee je naar de huisarts gaat). Voor het A(H3N2)-subtype, dat in de huidige griepepidemie het meeste voorkomt, is de effectiviteit 35%.

Veranderingen

De genetische code van het griepvirus verandert doorlopend. Hierdoor kan een eiwit op de buitenkant van het virus veranderen waardoor dit niet helemaal overeenkomt met het virus in het toegediende vaccin: we spreken dan van een mismatch. Dit betekent echter niet dat het vaccin helemaal niet meer beschermt. De effectiviteit komt nu dus neer op 36%, vergelijkbaar met de effectiviteit van de afgelopen 10 griepepidemieën. Eerder vermoeden de onderzoekers dat dit wel eens lager kon zijn door een mismatch. Dat de effectiviteit hoger is dan eerder verwacht is positief. In Nederland is er namelijk op dit moment een griepepidemie.

Samenstelling

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert elk jaar tegen welke influenza-virusstammen het best gevaccineerd kan worden. Die inschatting vindt altijd in februari plaats voor het griepseizoen dat in het najaar op het Noordelijk halfrond plaatsvindt. Soms is er sprake van een mismatch en komt het vaccin minder goed overeen met de virussen die in het griepseizoen voorkomen.

Griepprik

Elk jaar zorgt influenza voor veel ziekenhuisopnames, ernstige complicaties en overlijdens in Nederland. Om die reden krijgt iedereen vanaf 60 jaar elk jaar een griepprik aangeboden. Ook mensen met een chronische medische ziekte, zoals longziekten of hartproblemen krijgen de griepprik aangeboden. Het griepvaccin dat in Nederland wordt gegeven beschermt tegen vier verschillende typen van het griepvirus.

Bij een kleine groep patiënten met een sterk verhoogd risico op een ernstig gecompliceerd beloop is bij de eerste verschijnselen van griep vroegbehandeling met antivirale middelen mogelijk.

Bron: RIVM