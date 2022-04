Verdachte (34) van grootschalige oplichting aangehouden in Emmen

EMMEN, WINSCHOTEN – De politie heeft in januari in Emmen een 34-jarige man uit Winschoten aangehouden, die wordt verdacht van grootschalige (online) oplichting. De verdachte zou grote geldbedragen buit hebben gemaakt bij meerdere slachtoffers. In totaal gaat het om meer dan €200.000,-. Ook werden er twee andere verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.

Online aanbieders

De oplichting zou al langere tijd plaatsvinden via online aanbieders van kluswerkzaamheden. De man wordt er van verdacht na een aanbetaling geen diensten te leveren of deze niet volgens afspraak uit te voeren. In november vorig jaar werd er aangifte gedaan. Uit het daarop volgende onderzoek bleek dat er mogelijk sprake was van meerdere gedupeerden. Inmiddels zijn er 14 aangiftes opgenomen. Het gaat onder andere om zaken in Tynaarlo, Groningen, Tzum, Twijzelerheide, Woldendorp, Delfzijl, Veendam, Burum en Zaandam.



Oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte

De verdachte uit Winschoten werd na uitvoerig onderzoek op 13 januari aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook een 34-jarige man en een 34-jarige vrouw, beiden uit de gemeente Groningen, zijn aangehouden. Zij worden gehoord over mogelijke betrokkenheid bij de oplichtingszaken en het witwassen. De hoofdverdachte zit nog vast. De twee andere personen zijn in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het dossier is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

In beslag genomen

De auto van de verdachte is in beslag genomen. Ook is er slachtofferbeslag gelegd op een woning. Misdaad mag niet lonen en daarom worden bezittingen afgepakt. Dit gebeurt ook om een eventuele schadevergoeding te kunnen uitbetalen aan de slachtoffers. Beslaglegging gebeurt altijd in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie.



Internetoplichting

Er zijn veel websites waarop je diensten kunt aanbieden, zoals kluswerkzaamheden. Vaak gebeurt dit naar volle tevredenheid van alle partijen, maar soms zijn er mensen die misbruik maken van het vertrouwen. Je doet dan bijvoorbeeld een aanbetaling voor een product of een dienst, maar je krijgt niets geleverd en je hoort nooit meer iets terug van de oplichter. De politie werkt nauw samen met het Openbaar Ministerie, banken en websites die goederen en diensten aanbieden om internetoplichting aan te pakken.



Ben je slachtoffer geworden van internetoplichting, dan is het altijd goed om aangifte te doen. Dit kan in sommige gevallen via internet: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen#link-internetoplichting. Ook kun je contact opnemen met de politie via 0900-8844.

