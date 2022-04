Waar ligt glasvezel in Nederland?

Waar is glasvezel beschikbaar in Nederland, en wat is de planning? Niet alleen KPN legt glasvezel aan, ook Delta, T-Mobile en veel kleine aanbieders zijn bezig het glasnetwerk uit te breiden.

Meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens in aangesloten op het glasvezelnetwerk. De verwachting is dat in 84% van Nederland in 2025 een glasvezelaansluiting heeft. De kans dan jij gebruik kan maken van de razendsnelle internetverbinding wordt steeds groter.

Wil jij weten of in jouw buurt ook al glasvezel is aangelegd? Of ben je benieuwd welke aanbieders er allemaal glasvezel aanleggen? Doe dan onze glasvezel postcodecheck, dan controleren wij de beschikbaarheid op jouw adres.

Waar zie je waar glasvezel ligt?

Glasvezel heeft veel voordelen, daarom is het niet gek dat je wilt weten of je al aan de beurt bent. Op dit moment ligt er in iedere provincie van Nederland glasvezel, maar nog niet in elk dorp of stad.

Op de glaskaart van onderzoekbureau Stratix kun je zien hoeveel huishoudens er per gemeente zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Glasvezelkaart van Nederland

Wil je exact zien waar glasvezel is aangelegd, bekijk dan de kaart hieronder. Je kan in detail het glasvezelnetwerk in alle gebieden en steden bekijken op de glaskaart.

Welke aanbieders leggen glasvezel aan?

Tot nu toe is 75 procent van het glasvezelnetwerk aangelegd door KPN NetwerkNL. Nummer twee is Delta Fiber Netwerk met meer dan een miljoen aansluitingen.

Maar ook T-Mobile is actief, en in sommige gemeenten zorgen lokale aanbieders voor de verglazing van het netwerk. Dat veel mensen staan te springen om een glasvezelaansluiting, blijkt wel uit vele bewonersinitiatieven.

Waar kan je de planning zien?

Jarenlang heeft de aanleg redelijk stilgestaan, maar inmiddels is de rivaliteit groot. Gelukkig wordt er daarom een inhaalslag gemaakt met elke maand nieuwe steden en dorpen die worden aangesloten.

Je ontvangt een bericht wanneer ze beginnen met graven in jouw buurt. Op die manier blijf je automatisch op de hoogte. Heb je nog geen glasvezel en ben je benieuwd naar de planning? Check dan bij elke grote glasvezelaanbieder de planning:

KPN zal 80% van Nederland verglazen: Bekijk de kaart en planning

Delta Fiber: Controleer de status via de postcodecheck

T-Mobile legt glasvezel aan in Zoetermeer, Beverwijk, Roosendaal, Heemskerk, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Den Haag. Zie de planning bij T-Mobile.

E-Fiber: Bekijk alle gemeenten waar E-Fiber glasvezel aanlegt. Meld je aan voor nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Glasvezel aanleggen: hoe gaat dat?

Komt er glasvezel in jouw wijk, dan wil je vast weten hoe dat in zijn werk gaat. Als je wordt aangesloten dan heb je een brief gekregen ter aankondiging. En meestal komt er vóór de aanleg aanvangt iemand bij je aan de deur voor een toelichting op de plannen.

Belangrijk om te weten: de aanleg van glasvezel is gratis, jij hoeft er dus niet aan mee te betalen. Ons advies is dan ook om altijd goedkeuring te geven voor het graven.

Het aanleggen van een glasvezelaansluiting aan huis gaat in 4 stappen:

De glasvezelkabel in je straat: De glasvezelkabel wordt eerst in de hele straat aangelegd. Hiervoor halen ze een rij tegels uit de stoep en graven ze een geul. In die geul komt de kabel. Het werk is niet zo ingrijpend dat de hele straat afgesloten hoeft te worden. Je weet altijd precies wanneer ze bij jou voor de deur aan de slag gaan. Stap 2: de kabel naar je huis: Daarna wordt de glasvezelkabel van de straat naar je huis getrokken. Dit doen de aannemers met een speciale boor. Hiermee boren ze een smalle tunnel onder je tuin door. Ze hoeven de tuin meestal niet overhoop te halen. Stap 3: de kabel je huis in: In stap 3 wordt de glasvezelkabel door de buitenmuur naar binnen geboord. Jij bepaalt zelf op welke plek dit precies gebeurt. Hierna plaatst de installateur een speciaal ontworpen glasvezelaansluitpunt. KPN legt de kabel eerst tot aan de voordeur, en pas als je klant bent trekken ze de kabel verder door naar de meterkast. Stap 4: aangesloten en aan de slag: Alle woningen zijn nu op de straatkast in de buurt aangesloten met een glasvezelkabel. Heb je al een abonnement afgesloten bij een provider? Dan ontvang je het glasvezelmodem bij het installatiepakket. Als je die installeert op het aansluitpunt van de glasvezelaanbieder, dan kun je genieten van razendsnel internet!

Zelf glasvezel aanleggen als particulier

Als particulier kan je zelf een offerte opvragen voor het aanleggen van een glasvezelkabel naar je woning. De prijzen hiervoor zijn flink. Meestal wordt dit dan ook zakelijk aangevraagd. We praten dan over duizenden tot tienduizenden euro’s.

Wellicht zijn er meerdere woningen in het buitengebied die ook voorzien willen worden van snel internet. In dat geval zouden de aanlegkosten gedeeld kunnen worden. Toch blijft het aanleggen van een persoonlijke glasvezelverbinding een dure oplossing die financieel niet altijd financieel de moeite waard is.

Wanneer is jouw adres aan de beurt?

Er worden miljarden geïnvesteerd om in rap tempo de rest van Nederland te verglazen. Vergunningen, graven en afspraken maken met aannemers en gemeentes, maakt dat de uitrol een enorme operatie is. Elke stoep moet worden opengemaakt, maar weet dat de prioriteit voor het aanleggen van glasvezel enorm groot is bij de internetaanbieders.

Ons advies is om geduldig te wachten tot je aan de beurt bent. Dan wordt de hele aansluiting gratis voor je aangelegd. Daarna kan je profiteren van alle voordelen van glasvezelinternet.

