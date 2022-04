Dit hoor je vanavond in The Saturday Night Club bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Afgelopen Zaterdag 26 maart was DJ Koen Venekamp weer te gast in de studio voor zijn maandelijkese mix in The Saturday Night Club!



Dit is de tracklist wat vanavond langs komt:

Armin van buuren – revolution (cinematic intro edit)Ixxel – drop that beat (dimitri vegas & like mike ft bassjackers remix)Nicky romero ft david guetta – ring the alarmJoel Corry x Raye – Bed (David Guetta Remix)David Guetta ft Raye – Made it to heavenFuturistic polar bears & Sammy boyle – mind readerAlmaraz & Reln – Drop That BassAfrojack – Hero (Dubvision Remix)Armin van Buuren – Ping Pong (Kryder & Tom Staar Remix)Blasterjaxx & Sevenn – Chupa Will Sparks x Marlo – Feel It J Balvin – Mi Gente (Steve Aoki Remix)Sandro Silva – Bulldog Armin van Buuren ft Davina Michelle – Hold On (club mix)Lucas & Steve x Tunevaag – PaperplanesRockwell ft Michael Jackson – Somebody’s watching me (Tech House Remix)Blasterjaxx – God ModeArmin van Buuren ft Reinier Zonneveld – We Dance Again



The Saturday Night Club hoor je elke zaterdagavond van 20:00 t/m 22:00 op RTV Westerwolde!

Ingezonden door Julian Buist