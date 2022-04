Geslaagde rommelmarkt in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De rommelmarkt, die vanmorgen bij de Magnuskerk in Bellingwolde werd gehouden, was weer zeer geslaagd.

Vanwege coronamaatregelen kon de rommelmarkt bij de Magnuskerk een paar jaar geen doorgang vinden, maar vandaag was het dan eindelijk weer zover. Volgens de organisatie was de rommelmarkt niet zo groots als voorgaande jaren, maar daar was weinig van te merken.

De markt werd voor het eerst in en rondom het nieuwe kerkelijk centrum Het Karspel gehouden. De spullen die werden aangeboden kwamen uit de opslag; er werd dit jaar geen ronde door het dorp gemaakt om goederen op te halen. Desalniettemin was er keus genoeg. De dure en bijzondere spullen werden per opbod verkocht en in Het Karspel was een boekenmarkt. Daar werden ook cd’s, dvd’s en platen verkocht. Ook voor de inwendige mens was er voldoende verkrijgbaar; van koffie/thee, tot warme worst en pannenkoeken.

De opbrengst van de rommelmarkt is voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Gezien de belangstelling en de tomeloze inzet van de vrijwilligers is dit vast een mooi bedrag geworden!

Foto’s: Catharina Glazenburg