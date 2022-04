Motorrijder ernstig gewond bij ongeval Drouwenermond

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt.

MINDER WIND MAAR KOUD | VOLGENDE WEEK REGEN

Het is een redelijk mooie zaterdag met in ieder geval minder wind dan gisteren en er zijn ook mooie zonnige perioden. Uit de wolkenvelden die er zijn, kan misschien nog een enkele regen- of hagelbui tot ontwikkeling komen. De maximumtemperatuur is een graad of 6, bij windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten tot noorden.

Maar in de loop van de avond valt de wind helemaal weg en daalt het al tot rond het vriespunt. En vannacht is het ook helder en koud met minimumtemperaturen van -1 tot -3. Het is ook een tijdje windstil en er kan wat grond- of slootmist ontstaan. Aan de grond kan de temperatuur dalen tot rond -5.

Dat is morgen natuurlijk snel voorbij en bovendien neemt de bewolking toe. In de loop van de ochtend en morgenmiddag is er ook kans op een paar regenbuien, bij een zwakke tot matige noordwestenwind. De maximumtemperatuur is morgen 7 graden.

Na dit weekend wordt het een ander verhaal want er komt dan een stevige westenwind op gang. Maandag is het direct bewolkt met flinke perioden met regen, daarna wisselen perioden met regenbuien en opklaringen elkaar af. De maxima komen volgende week uit rond 9 graden en de minimumtemperaturen rond 4 graden.