Vanaf vandaag kunnen alle Groningers weer voor de Groninger Scheurkalender inzenden

GRONINGEN – Het idee van de Scheurkalender begon in 2015 en is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waaraan honderden enthousiaste Groningers meedoen. Laten zien wat je beweegt in Groningen, wat je raakt en/of trots maakt en dat bundelen in de vorm van een scheurkalender. Het is iets waar heel veel mensen blij van worden. Terwijl het niet eens zeker is of dat je in de kalender staat. Jaarlijks ontvangt het kalender-team duizenden inzendingen die stuk voor stuk door een jury beoordeeld worden op originaliteit, vertelkracht en technische kwaliteit. Van alle inzendingen worden 320 in de scheurkalender opgenomen. Wat te doen met alle niet geselecteerde inzendingen is een vraag die de organisatie al even bezighoudt. Misschien heeft het publiek een idee.

Een eigen verhaal

Jaarlijks geven de kalenders weer wat duizenden mensen in de regio beweegt. Als je mensen persoonlijk vraagt een foto te maken van iets waar hun hart sneller van gaat kloppen krijg je verrassende antwoorden. Die antwoorden tezamen vertellen een beeldverhaal over de mensen die er werken en wonen. Een verhaal dat vaak net iets anders vertelt dan hoe een regio over het algemeen in de media geprofileerd wordt.

Uploaden

Met het startschot om weer te gaan UPLOADEN kan iedereen tot medio augustus 2022 weer met een persoonlijke foto laten zien wat hem of haar in Groningen beweegt. Dat mogen natuurfoto’s zijn, tekeningen, gedichten etc etc. Zelfs selfies zijn toegestaan. Alles kan en mag! Zolang het maar antwoord geeft op de vraag. Half oktober worden alle inzenders en belangstellenden door de kalenderorganisatie uitgenodigd om de presentatie van de eerste scheurkalender bij te wonen. Pas dan wordt het duidelijk wie er in de kalender staan..



Foto’s kunnen via www.groningerscheurkalender.nl ingezonden worden.

