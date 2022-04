Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt.

EEN BUI EN WAT ZON | KOMENDE WEEK VEEL REGEN

Een hogedrukgebied boven Engeland en Ierland geeft vandaag een noordwestenwind vanaf zee en daardoor zijn er wolkenvelden en verspreid een paar buien. Maar de meeste tijd is het droog en er is ook maar windkracht 2 tot 4. Warm is het nog niet want de maximumtemperatuur is slechts 7 of 8 graden.

Vanavond is het vrijwel overal droog, later vannacht gaat het vanuit het westen regenen en ook de wind neemt dan duidelijk toe. Morgen is daarna een natte dag met langdurig regen en een vrij krachtige tot harde westenwind. Bovendien kan er zo’n 15 mm aan neerslag vallen en het wordt dan ook de natste dag in meer dan een maand.

En het vervolg van de week is ook erg onbestendig met perioden met buiig weer en niet veel zon.

Dinsdag is er weliswaar wat minder wind, maar woensdag en donderdag neemt de wind weer toe, met kans op windvlagen. Het is ’s middags 8 tot 10 graden, ’s nachts is het minder koud dan de laatste dagen.