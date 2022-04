Groot aanbod sporten voor volwassenen bij SV Blijham

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE DAG | KOMENDE WEEK OOK NIET DROOG

We zijn in het weer begonnen aan een onbestendige periode want vandaag zijn er flinke perioden met regen en het kan zeker vanmiddag behoorlijk nat worden. Totaal kan er tot middernacht ook 15 tot 20 mm vallen en een paar buien zijn ook vanavond niet van de lucht. De temperatuur stijgt nog tot een graad of 9 en de wind is matig tot vrij krachtig: die draait later vandaag van zuidwest naar west.

Vannacht valt er lokaal nog een bui maar morgenochtend is het overwegend droog met af en toe zon en minder wind. Morgenmiddag en morgenavond is het opnieuw bewolkt met af en toe regen. Maximum morgen rond 9 graden.

Woensdag is er weer meer wind met windkracht 5 uit het zuidwesten en dat geeft meest bewolkt weer en enkele buien. Aan het einde van de week draait die wind naar het noordwesten en dan is ook kans op een hagelbui. Maar met een noordwestenwind komen er ook meer opklaringen, de middagtemperatuur is later in de week vrij laag met ongeveer 8 graden. Dus warm wordt en zonnig wordt het voorlopig niet.