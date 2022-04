Nieuws van Wedde dat ’t lukt

WEDDE, VRIESCHELOO, VEELERVEEN – Hieronder kunt u de nieuwsbrief van Wedde dat ’t lukt lezen.

Starten van een eetclub

In samenwerking met Wedde dat ’t Lukt willen we een eetclub gaan starten voor maximaal 5 mensen. Wij, vrijwilligers Ina Hoek en Patricia Bakker, denken dat het leuk is om samen te koken en/of te leren koken. Dus wil je samen met anderen koken of wil je leren voor jezelf te koken geef je dan op voor 6 mei bij Marian Beltman (06-23934449) van Wedde dat ’t Lukt. Wij denken aan 1 keer per maand de eetclub te houden. Wij hopen te starten op woensdag 11 mei (vanaf 15.00 uur) De eigen bijdrage bedraagt 1 euro per persoon per keer. De eetclub vindt plaats in het eerste huis van Vriescheloo vanuit Wedde (Wedderweg 63 ). Het is de bedoeling om met een klein groepje inwoners (4, max 5) bij Patricia thuis te gaan koken en daarna alles samen gezellig op te eten. Wedde dat ’t lukt ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt dat er veel gezonde recepten uitgewisseld en geprobeerd gaan worden. Hopelijk zien wij u 11 mei.

Werkgroep Met elkaar & Voor elkaar

De Werkgroep, Met elkaar & Voor elkaar is ontstaan vanuit het project Armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid. De werkgroep bestaat uit 6 personen. Iedereen is gevraagd vanuit zijn interesse met de problematiek, bijv. door het vrijwilligerswerk waar iemand zich al voor heeft opgegeven bij WDL of omdat iemand daar beroepsmatig veel mee te maken heeft gehad of nog steeds heeft.

De werkgroep heeft het afgelopen jaar meegedacht en helpt een manier vinden om het project handen en voeten te geven. Iedereen vanuit zijn eigen invalshoek.

In de uitvoering helpen de werkgroep leden mee met praktische dingen bijv. op de braderie staan (vorig jaar), de kerstboompjesactie (vorig jaar) en meehelpen met flyeren. Als er hulpvragen binnenkomen, die we zelf op kunnen lossen, doen we dat zelf . Zoals we ook binnen WDL dat gewend zijn. Als er doorverwezen moet worden naar de professionals doen we dat. Soms duurt het wel een aantal gesprekjes voordat iemand eraan toe is om hulp te gaan vragen bij bijv. het Taalhuis. We zorgen dan voor een warme ‘overdracht’ , gaan als het nodig is mee kennismaken en houden ook daarna contact zodat mensen het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan, maar dat er iemand naast hun staat waar ze op terug kunnen vallen. De werkgroep blijft een belangrijke rol spelen binnen Wedde dat ’t lukt. In de werkgroep zitten Greta Schokkenbroek, Irene Kuil, Jan Eefting, Pieter Huttinga en Patricia Bakker en Marian Beltman. Hans Berg is nauw betrokken en heeft een adviserende rol.

Samen aan tafel

Op vrijdag 18 maart j.l. konden belangstellenden eindelijk weer aanschuiven bij “Samen aan tafel” in het Noabershoes in Veelerveen. Iedereen was weer blij, dat de coranamaatregelen zover verruimd zijn dat het eten weer doorgang kon vinden. Iedereen liet zich het driegangenmenu heerlijk smaken en ondertussen werd er weer uitvoerig met elkaar gesproken. De volgende Samen aan tafel is op vrijdag 22 april a.s. aanvang. 18.00 uur, inloop vanaf 17.00 uur.

Nieuws van de ruilboekenkast

De ruilboekenkast van Wedde dat ’t lukt is weer verplaatst naar het dorpsplein in Wedde. U (en toevallige passanten) kunt dus weer genieten van alle boeken die we hebben ontvangen. Wij proberen – samen met u – de boeken op voorraad te houden.



Ingezonden