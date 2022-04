Gemeente Midden-Groningen betaalt eenmalige energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen vanaf april uit

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | NA MORGEN MINDER VOCHTIG

Het is ook vandaag een bewolkte dag en geregeld valt er wat regen of het is een beetje druilerig. Maar technisch gezien is het minder nat dan gisteren en er is ook minder wind: meestal staat er windkracht 3 en er kan zo’n 5 mm aan neerslag vallen, terwijl we gisteren ca. 10 mm regen kregen. Het is vanmiddag vrij zacht met temperaturen die stijgen tot rond 9 graden.

Vannacht is het overwegend droog en de wind draait naar het zuidwesten, morgen is er een vrij krachtige wind en dan valt er geregeld wat regen. Maximum ook morgen 9 a 10 graden, en net als vandaag heel vochtig weer met veel bewolking.

Donderdagnacht passeert er nog een regenfront maar daarna waait de wind donderdag en vrijdag uit het westen tot noordwesten. Daarmee wordt het wat droger met enkele opklaringen en soms een regen- of hagelbui. De middagtemperatuur is ’s middags dan zo’n 8 á 9 graden en ’s nachts 2 tot 4 graden. Dat is nog steeds 3 graden onder normaal, maar het is dan niet meer zo grijs en bewolkt als vandaag en morgen.