Dirk Mulder krijgt hoge Duitse onderscheiding 

DEN HAAG – Vandaag kreeg Dirk Mulder het Bundesverdienstkreuz uitgereikt.

De in Vriescheloo geboren Dirk Mulder werkte sinds 1986 voor het Herinneringscentrum Westerbork. Eerst als educatief medewerker en een aantal jaar later werd hij de eerste directeur. Onder zijn leiding is de historie meer zichtbaar gemaakt, door onder meer de plaatsing van een originele barak en treinwagons en het behoud van de woning van de kampcommandant. Het aantal bezoekers groeide van 40.000 in de eerste jaren tot boven de 170.000 in 2018. Na 33 jaar in Hooghalen gewerkt te hebben, ging hij op 1 juli 2019 met pensioen. Hij ontving tijdens zijn afscheidsreceptie twee erepenningen; een van de gemeente Midden-Drenthe en een van de Provincie Drenthe. In september van dat jaar kreeg hij het gouden Ereteken van Verdienste voor de Republiek Oostenrijk

Vandaag kreeg hij in de Duitse Ambassade in Den Haag het het Bundesverdienstkreuz, een hoge Duitse onderscheiding die te vergelijken is met een koninklijke onderscheiding in Nederland, uitgereikt. Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingespannen voor een betere verstandhouding tussen Nederland en Duitsland. Dit deed hij door onder anderen internationale zomerkampen voor jongeren te organiseren en door Duitse werknemers in Herinneringscentrum Westerbork aan te nemen.

Bron: RTV Drenthe