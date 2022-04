Inwoners worden betrokken bij twee plannen voor zonneparken in Oldambt

OLDAMBT – Na het vaststellen van het Programma zon en wind eind januari, zijn twaalf plannen ingediend voor het aanleggen van een zonnepark. Twee van die plannen gaan nu door naar de volgende ronde. In die ronde worden inwoners betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. De twee plannen waar het om gaat zijn het plan voor een zonnepark in de Eekerpolder tussen Scheemda en Meeden en het plan voor een zonnepark naast het Emergobos bij Westerlee.

De andere ingediende initiatieven hebben inmiddels een afwijzing gekregen. “Tot 2030 willen we ongeveer 100 hectare aan zonneparken aanleggen in onze gemeente. Met deze twee initiatieven blijven we binnen deze grens die door de gemeenteraad is gesteld,” aldus wethouder Jurrie Nieboer.

Participatieplan

In de volgende fase worden inwoners van de omliggende dorpen nauwer betrokken bij de plannen. Jurrie Nieboer legt uit: “Beide initiatiefnemers hebben al bewonersavonden georganiseerd om de omwonenden te informeren. Nu moet de omgeving actiever worden betrokken. Daarvoor maken de initiatiefnemers een participatieplan. De gemeente denkt hier uiteraard in mee. Het participatieplan geeft nadere invulling aan wie er wanneer en op welke manier wordt betrokken bij het plan. De bedoeling hiervan is dat iedereen die er straks mee te maken krijgt, de gelegenheid heeft om mee te denken en te praten over het zonnepark. Hierbij gaat het niet alleen om inwoners, maar ook om bedrijven, dorpsbelangenverenigingen, wijkraden en belangenorganisaties. Dat meedenken gaat bijvoorbeeld over de inrichting van het zonnepark, hoe het park wordt afgeschermd en op welke manier de omgeving mee kan profiteren.”

Lokaal eigenaarschap

Een belangrijke eis aan de plannen is dat zonneparken minimaal voor de helft in handen moeten zijn van de omgeving. Jurrie Nieboer: “Dat betekent dat inwoners en bedrijven in de buurt van het zonnepark mede-eigenaar worden en dus ook profiteren van de winst van het zonnepark. Dat noemen we lokaal eigenaarschap. Lokaal eigenaarschap kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie of een gebiedsfonds. Ook dat werken we samen met de initiatiefnemers en de omwonenden uit.”

