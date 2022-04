DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vanmorgen is bij een bedrijfsongeval aan de Heinrichstraße in Haren een 24 jarige man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer kwam om half elf met zijn arm vast te zitten in een machine. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het slachtoffer is met spoed per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Weener

Vanmiddag is om half vier bij een ongeval op de Stapelmoorer Straße ter hoogte van de Am Blanken Weg een 35 jarige inwoner van Weener zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met zijn Nissan in de linker berm terecht. Na een stuurcorrectie botste hij met zijn auto aan de rechter kant van de weg tegen een boom. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto moest worden afgesleept. De weg is enige tijd voor bergingswerkzaamheden en het reinigen van het wegdek in beide richtingen afgesloten geweest.