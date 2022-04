Nieuw poppodium in Borger

BORGER – Naast Vanslag komt er een nieuwe organisatie in de kerk te Borger, Stichting The Bake Shop start met Podium34. Het nieuwe podium richt zich op jongeren in de gemeente Borger-Odoorn.

Nadat de gemeente de Willibrord kerk weer in eigendom heeft verkregen, hebben er gesprekken plaats gevonden tussen The Bake Shop en Gemeente Borger-Odoorn, waarbij is afgesproken dat de stichting de kerk dit jaar als een pilot gaat invullen met programmering, workshops, clinics enz.

The Bake Shop focust zich al jaren op talentontwikkeling en is onderhand een van de meest belangrijke partijen op dit gebied. Zo zijn ze opgenomen in de provinciale cultuurnota 2021-2024 om zo hun talentontwikkelingstraject Drentsch Peil XL medemogelijk te maken. Drentsch Peil XL biedt jaarlijks een overzicht van nieuwe live-acts in Drenthe. Denk aan veelbelovende rock- en popbands, singer-sonwriters, maar ook dj’s en urban acts.

The Bake Shop is al jaren op zoek naar een eigen podium en heeft nu echt een eigen podium gevonden: Podium34, in de Willibrord Kerk in Borger. De organisatie wil zoveel mogelijk gaan samenwerken met de omgeving van dit podium: het Esdalcollege, Hunebedcity en het jongerenwerk. Nauwe samenwerking is er al met K&C, en we staan uiteraard open voor alle cultuur organisaties in Borger-Odoorn. Daarnaast is The Bake Shop founding partner in Stichting Poppunt Drenthe.



The Bake Shop nodigt iedereen uit om binnenkort een van de evenementen in Podium34 te bezoeken!

Ingezonden