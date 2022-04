Omwonenden krijgen meer beeld bij beoogd zonnepark in Westerlee

WESTERLEE, OUDE PEKELA – Op dinsdagavond 19 april organiseert duurzaam energiebedrijf Pure Energie in MFC De Binding een verdiepingsbijeenkomst over het beoogde zonnepark in Westerlee.

Deze bijeenkomst komt voort uit de informatieavond die begin maart is gehouden. Er wordt met visualisaties meer beeld gegeven bij de mogelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook worden praktijkvoorbeelden van financiële participatie toegelicht. Aanmelden kan via de website van Zonnepark Westerlee: www.zonneparkwesterlee.nl. Degenen die 2 maart 2022 niet bij de informatiebijeenkomst waren, kunnen zich inlezen met het verslag en de presentatie die op de website van het zonnepark te vinden zijn.



Verdiepen van het gesprek met de omgeving

Pure Energie hecht veel waarde aan het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling van een

zonnepark. Daarom zijn direct omwonenden bezocht, is op 2 maart jongstleden een informatiebijeenkomst gehouden en wordt op dinsdagavond 19 april een verdiepingsbijeenkomst

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal het energiebedrijf verder ingaan op de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie. Er zijn voor de bijeenkomst omgeving-specifieke visualisaties gemaakt. Dat zijn foto’s vanaf verschillende punten in de omgeving waarin een gespecialiseerd bureau het zonnepark met én zonder landschappelijke inpassing heeft ingetekend. Zo krijgen omwonenden een beter beeld van hoe het zonnepark eruit kan gaan zien. Daarnaast wordt tijdens de verdiepingsbijeenkomst toegelicht hoe omwonenden van andere zonneparken omgaan met hun omgevingsfonds en hoe zij lokaal eigendom vormgeven.



Uitwerking plannen met de omgeving in een werkgroep

Pure Energie benadrukt dat de visualisaties zijn bedoeld om een indruk te geven van wat mogelijk is. De landschappelijke inpassing wordt verder met de omgeving uitgewerkt in een werkgroep. Bij deze uitwerking kan ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld akkervogels en andere fauna. Verder zal de werkgroep zich buigen over onderwerpen als de inrichting en het beheer van het omgevingsfonds, lokaal eigenaarschap en afspraken rondom bouwverkeer.

Van de 45 omwonenden die 2 maart aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst, hebben zich inmiddels tien personen voor de werkgroep aangemeld. Aanmelden is nog steeds mogelijk via info@zonneparkwesterlee.nl. Na de verdiepingsbijeenkomst zal een datum worden geprikt voor het eerste werkgroepoverleg.

Iedereen die zich aanmeldt is 19 april welkom

De verdiepingsbijeenkomst is toegankelijk voor alle geïnteresseerden die zich aanmelden via de website van het beoogde zonnepark: www.zonneparkwesterlee.nl. Wie eerder vragen of opmerkingen heeft, kan mailen naar info@zonneparkwesterlee.nl of bellen met Rose Headley 06- 10647253 (van ma t/m do). De bijeenkomst is een verdieping op de informatiebijeenkomst van 2 maart. Degenen die hierbij niet aanwezig waren, kunnen ter voorbereiding het verslag en de presentatie van 2 maart lezen.



• Datum: dinsdag 19 april 2022

• Tijd: start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

• Locatie: MFC De Binding, Sportlaan 4 Oude Pekela

Ingezonden