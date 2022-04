Oproep aan alle inwoners van Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 6 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN WIND | VOORLOPIG VRIJ FRIS

Het wordt vandaag een bewolkte en uiteindelijk vrij natte dag met geregeld wat regen of motregen. Later vanmiddag en vanavond kan het ook harder regenen en de wind neemt toe: er komt vanmiddag windkracht 4 tot 6 uit het zuidwesten te staan. De maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden en heel koud is het vandaag niet.

Vannacht en morgenochtend is het regenachtig maar overdag trekt dat front weg en morgenmiddag zijn er opklaringen en nog enkele buien. Maximum morgen rond 9 graden en later een krachtige westenwind.

Vrijdag is er een noordwestenwind. Dat geeft een mooi en wisselend weerbeeld met zonnige perioden met wolkenvelden en verspreid een paar buien. Wel wordt het door die noordwestenwind wat kouder met middagtemperaturen rond 8 graden. In het weekend is er op zaterdag nog kans op een bui maar de zondag is droog. Na het weekend gaat de temperatuur omhoog naar 12 tot 15 graden, want dan draait de wind naar het zuiden.