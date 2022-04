Waddenfonds steekt € 4 miljoen in zeven nieuwe projecten

GRONINGEN – Het Waddenfonds kent ruim €4 miljoen subsidie toe aan zeven nog te ontwikkelen projecten in het Waddengebied. Het gaat om diverse initiatieven, zoals culturele voorstellingen, toeristische projecten, verduurzaming van de landbouw en de teelt van zilte gewassen. Met de subsidies van het Waddenfonds wordt in de Waddenregio een investering mogelijk gemaakt van in totaal een kleine €5 miljoen. Het subsidiegeld is afkomstig uit de regeling STUW, bestemd voor projecten die passen bij de acht specifieke aandachtsgebieden van het Waddenfonds. Nieuwe aanvragen kunnen nog het hele jaar worden ingediend.

In Groningen draagt het Waddenfonds voor meer dan de helft bij aan De Kraak, een reizende multimedia-expositie van de Groningse Stichting Productiehuis Spinbarg. Dat krijgt een subsidie van €130.000,- op een totale investering van €243.404,-. De Kraak verwijst naar een mythische reuzenoctopus en refereert aan de eeuwenoude relatie tussen de mens en de zee. De animatiefilm dompelt bezoekers onder in een magische onderwaterwereld en is een belevenis voor jong en oud. Daarbij worden verhalen verteld, gebaseerd op volksoverleveringen uit het Waddengebied.

Aan het project doen diverse internationale filmmakers, animatoren, kunstenaars en componisten mee. De kernwaarden van het Wad worden in de voorstelling op een speelse, verrassende en poëtische wijze onder de aandacht gebracht van bezoekers. De voorstelling, die in een bijzonder vormgegeven ruimtelijke installatie plaatsvindt, vergroot de betrokkenheid van zowel toeristen als bewoners bij het Waddengebied. De première is in juni dit jaar in Pieterburen, waarna de filmvoorstelling door het hele Waddengebied reist. Er wordt gerekend op zeker 80.000 bezoekers.

