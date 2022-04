Wederom een schenking van een ets van Johan Hemkes voor Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – Kortgeleden overhandigde Mariëtte Derks Westen een prachtige ets van Johan Hemkes aan onze conservator Hillebert Siemensma. Het verhaal dat mevrouw Westen vertelde over haar familie geeft aan dat veel mensen in de omgeving het werk en vakmanschap van Johan Hemkes waarderen en er met plezier naar kijken.

Haar vader Herman Westen, waar de ets van is geweest, is geboren in Ter Apel. Zijn ouders hadden een fietsenzaak in Ter Apel. Het was een gezin van zes kinderen. Zijn jongste broer Mans Westen had een makelaardij en verzekeringskantoor in Ter Apel. Herman Westen is overleden in 1988 en zijn vrouw enkele jaren geleden. Zij had de ets nog altijd in haar kamer hangen.

Mevrouw Westen vertelde dat haar vader veel gewandeld en gezworven heeft in het bos behorende bij het voormalige klooster. Hij was erg gehecht aan de ets van Hemkes. Ze is er trots op dat het nu deze bestemming heeft gekregen. ‘ Dat zou mijn vader mooi gevonden hebben’.

De ets van Johan Hemkes uit 1925, met daarop de Twaalf Apostelenboom en het torentje van het klooster, is wederom een versie die nog niet aanwezig was in de collectie. De ets wordt voorlopig tentoongesteld in de refter van het Museum.

Johan Hemkes (1894-1988), geboren in Schalsum, woonde van 1921 tot en met 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks HBS. Hemkes was een zeer goede graficus en beschikte over een uitstekende beheersing van de etstechniek. Een dankbaar onderwerp voor zijn etsen vond hij o.a. in het Klooster Ter Apel. Vele malen legde hij het gebouw vast.

Ingezonden door drs. Margriet van Klinken, directeur Museum Klooster Ter Apel