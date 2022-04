Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 7 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE DAGEN | ZACHTER NA HET WEEKEND

Het is vandaag een gure dag met om te beginnen enkele flinke buien. Die trekken wel weg naar Duitsland, maar vanmiddag en vanavond zijn ook nog een paar pittige buien mogelijk. En daarbij is later kans op onweer en hagel, en net als vanochtend ook op zware windstoten. De temperatuur schommelt rond 9 graden, later zakt het in een bui terug naar 3 á 4 graden.

Morgen zijn een paar buien ook niet van de lucht. Ook dan is er kans op een hagelbui maar er is morgen veel minder wind dan vandaag: windkracht 3 tot 4 uit het westen. Maximum morgen tot 10 graden.

In het weekend zijn er op zaterdag enkele buien en dan is er naast hagel ook kans op een sneeuwbui. Op zondag is het vrijwel overal droog met meer opklaringen en maar een zwakke tot matige wind.

Na het weekend is het een paar dagen droog met vrij veel zon. Dan wordt het ook een stuk zachter met middagtemperatuur stijgend naar 12 tot 14 graden.