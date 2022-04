DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond heeft de grenspolitie om zes uur op het station van Weener een 31 jarige man aangehouden. De man was kort daarvoor met de trein van Nederland naar Weener gereisd. Uit het politiesysteem bleek dat de man werd gezocht, omdat hij nog een boete had openstaan. Hij werd in 2018 veroordeeld voor 90 dagtarieven van 20 euro omdat hij zich tijdens een aanhouding had verzet en agenten had beledigd. Deze boete had hij nog niet volledig betaald. Doordat de Duitser de resterende boete van in totaal 1.380 euro meteen kon voldoen bleef hem een gevangenisstraf van 69 dagen bespaard en kon hij zijn reis voortzetten.

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Weener is vanmorgen om 8.25 uur een echtpaar uit Hamburg gewond geraakt. De auto van de 73 jarige bestuurder raakte, vermoedelijk door aquaplaning, in een slip, botste tegen de middenvangrail en kwam vervolgens op de rechter rijbaan tot stilstand. Hij en zijn 72 jarige vrouw zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De auto moest worden afgesleept. De rechter rijbaan is vanwege de bergingswerkzaamheden ongeveer een uur afgesloten geweest.

Papenburg

Gistermiddag is tussen 15.30 3n 15.50 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Bolwinsweg in Papenburg een zwarte Opel Mokka aangereden. De wagen raakte aan de achterbumper en een van de achterlichten beschadigd. De schade wordt op 1500 euro geschat. De veroorzaker is er vandoor gegaan.

Meppen

Gstermiddag is tussen 17.30 en 17.50 uur op een parkeerplaats aan de Schwefinger Straße in Meppen een BMW mini aangereden. Ook daar is de veroorzaker er zonder gegevens achter te laten vandoor gegaan.

Om kwart over zeven gistermorgen is de brandweer uitgerukt voor een autobrand aan de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen. Tijdens het rijden was brand ontstaan in het motorgedeelte van een VW. De bestuurster wist de auto veilig aan de kant van de weg te zetten en de wagen te verlaten. Op het moment dat de brandweer arriveerde was het vuur al door agenten geblust. De brandweer voerde nacontrole uit. De schade wordt op 2.000 euro geschat.