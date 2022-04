Persoon aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

GRONINGEN – De politie heeft dinsdag 5 april een 21-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. Hij wordt verdacht van onder andere oplichting middels bankhelpdeskfraude. Hierbij doet iemand zich voor als medewerker van een bank met als doel mensen op te lichten.

In december vorig jaar startte de politie een onderzoek naar aanleiding van verschillende aangiftes. Ook werd er een anonieme melding gedaan over het onverklaarbare vermogen van de verdachte. Uit het daaropvolgende onderzoek is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat hij meerdere mensen heeft gedupeerd door hen te bellen en zich voor te doen als bankmedewerker. In een aantal gevallen hebben de slachtoffers uiteindelijk geld overgemaakt naar een zogenaamde kluisrekening. In totaal gaat het om zo’n tiental aangiftes. Ook wordt hij verdacht van oplichting via verkoopsites.

In beslagname

Na de aanhouding heeft de politie een woning doorzocht. Er is conservatoir beslag gelegd op een auto en luxueuze goederen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen. Dit wordt gedaan om de uiteindelijke vastgestelde schade uit te kunnen keren aan slachtoffers en eventueel wederrechtelijk verkregen voordeel uit de fraude en oplichtingen af te kunnen pakken.

Geldezels

In hetzelfde onderzoek is de politie gestuit op mogelijk drie andere betrokkenen. Zij worden verdacht van het beschikbaar stellen van hun bankrekening om zo het geld van de slachtoffers weg te sluizen. De drie verdachten zijn gisteren aangehouden. Het gaat om twee mannen van 20 jaar uit Groningen en een 21-jarige uit Zuidlaren.

Nog steeds veel slachtoffers

Nog steeds worden veel mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Dit zijn niet alleen oudere mensen, ook jongere mensen worden steeds vaker slachtoffer. Bij bankhelpdeskfraude bellen criminelen anoniem of met een nummer dat lijkt van de bank te zijn. Als een crimineel zich op deze manier voordoet als een medewerker van een bank, noemen we dat bankhelpdeskfraude. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat uw bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op uw rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter u ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichters gebruiken babbeltrucs om overtuigend over te komen. Soms weten ze veel details over het slachtoffer, zoals het bankrekeningnummer of een geboortedatum, door datalekken of door phishing dat voorafgaand heeft plaatsgevonden.

Werkwijzes

Vervolgens zijn er verschillende manieren die oplichters gebruiken om u op te lichten.

De oplichter dringt aan geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter. De oplichter biedt aan u te helpen bij het overboeken. Zo komt uw geld op de rekening van de oplichter terecht en wordt het geld snel weggesluisd.

Een zogenaamde bankmedewerker komt langs om te ‘helpen’ met het probleem. Deze ‘bankmedewerker’ probeert de inloggegevens van uw telefoon, tablet en uw bankrekening te krijgen. In sommige andere gevallen wil de ‘bankmedewerker’ de bankpas met pincode ophalen. Met uw bankpas en pincode krijgen ze toegang tot uw bankrekening.

Voorkomen is beter dan genezen

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om geld over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Bel en vraag of het verhaal klopt.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan onbekenden.

Bron: Politie Groningen