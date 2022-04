Sint Vitusholt eind april weer volledig open

WINSCHOTEN – Het Sint Vitusholt in Winschoten gaat eind april weer volledig open.

Vorig jaar april is KWS gestart met rioleringswerkzaamheden onder een deel van het Sint Vitusholt & het Zuiderveen in Winschoten. Volgens planning is het oude gemengde riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat regenwater en vuilwater apart van elkaar worden afgevoerd.

Toen dat klaar was, kwam er een tegenvaller: het weer zat niet mee. De aannemer kon daardoor niet aan de slag met de deklaag van het asfalt. En dus liepen de werkzaamheden vertraging op, waardoor de weg in december nog niet open kon.



Er zijn daarna wel afrondende werkzaamheden aan het Zuiderveen verricht. Zo is het voetpad deels hersteld, het fietspad deels voorzien van nieuwe bestrating en zijn alle parkeervakken in de oorspronkelijke staat hersteld. Aansluitend heeft de aannemer bij VV BATO door middel van bestrating het parkeerterrein verhard.



Onlangs zijn er ook verschillende soorten nieuwe bomen geplant, in totaal 84 stuks. Deze staan langs het fietspad dat door het oude Deganed-terrein heen loopt. Daarnaast zijn diverse plantvakken opnieuw ingericht en zijn groenstroken ingezaaid met gras of een bloemenmengsel.



Inmiddels heeft de aannemer een datum geprikt voor het aanbrengen van de deklaag. Als het weer goed blijft, starten op 19 april de voorbereidende werkzaamheden. De weg is vanaf dan helemaal afgesloten Op 21 april vanaf 16.00 uur t/m 22 april rond 06.00 uur gaat KWS de deklaag aanbrengen. De werkzaamheden starten vanaf de spoorwegovergang St. Vitusholt. Wanneer het asfalt en de belijning gereed is, moeten er aansluitend over het gehele werkvak nog putranden voor de riolering komen. Dat doen ze door de putranden achteraf exact op de hoogte van de deklaag in het asfalt aan te brengen. Dit zal ongeveer nog een week in beslag nemen en zal ook enige hinder met zich meebrengen. Omwonenden krijgen van de aannemer nog een brief met meer informatie. Als alles goed gaat, kan iedereen na vrijdag 29 april 17.00 uur weer gebruik maken van de weg.

Bron: Gemeente Oldambt