Vriendenkring Belgische SAS organiseert Battlefieldtour in Noordoost Nederland

NOORDOOST NEDERLAND, FINSTERWOLDE, VEELE – Van maandag 11 t/m woensdag 13 april a.s. organiseert de vriendenkring van de Belgische SAS (ABSASV – Amicale Belgian SAS Vriendenkring) een Battlefieldtour in Noordoost Nederland. Daarbij worden ook Oldambt en Westerwolde aangedaan.

Dit naar aanleiding van het 75e jaar in 2020 van de bevrijding van dit deel van Nederland door onder meer de Belgische SAS (Special Air Service) parachutisten. Als gevolg van de coronapandemie kon deze tour twee jaar geleden niet doorgaan.

De bevrijding door het Belgische regiment SAS maakte deel uit van de geallieerde Operation Larkswood om Noordoost Nederland te bevrijden.

U wordt hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de plechtigheid in Finsterwolde op 12 april om 10:00 uur bij het herinneringsmonument aan de Hoofdweg 110. De plechtigheid in Veele is om 11.30 uur bij de Rolinbrug.

De SAS Battlefieldtour start op maandagochtend 11 april bij de Oosterhesselerbrug tussen Oosterhesselen en Dalen in Drenthe en vertrekt vervolgens naar het Noordoosten.

Plechtigheid in Finsterwolde

Op dinsdag 12 april doet de SAS Battlefieldtour Finsterwolde aan.

Daar wordt om 10:00 uur een korte plechtigheid gehouden bij het herinneringsmonument aan de Hoofdweg 110 bij Party Centrum Finnewold. Dit monument herinnert aan Denis Devignez en Joseph Wathelet, de twee Belgische SAS militairen die sneuvelden in Finsterwolde en Beerta.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zal bij dit monument een toespraak houden. Aansluitend worden het volkslied van België en Nederland gespeeld en worden bloemkransen bij het monument gelegd.

Na het bezoek aan Finsterwolde wordt vervolgens een bezoek gebracht aan het Westerwoldse Veele. Daar vindt omstreeks 11:30 uur een plechtigheid plaats bij het monument bij de Rolinbrug.

Achtergrondinformatie Operatie Larkswood

Operation Larkswood: ook Belgen bevrijdden Groningen

Niet veel mensen weten, dat ook Belgische militairen een rol hebben gespeeld bij de bevrijding van het oosten van Groningen in april 1945. Tot nu toe werd algemeen verondersteld dat de regio alleen door Poolse pantsertroepen werd bevrijd. Maar de Poolse tanks werden voorafgegaan door Belgische stoottroepen. Voordat de lokale bevolking goed en wel besefte dat ze waren bevrijd, trokken de Belgen alweer verder naar het volgende dorp. De Polen, die vlak daarna ten tonele verschenen, werden vervolgens onthaald als helden en bevrijders. De Belgen bleven anoniem.

Operatie Larkswood

Begin april 1945 was het Belgian 5th SAS Regiment klaar voor Operatie Larkswood, het beveiligen van de uiterste linkerflank van de 21ste Legergroep; de Britse en Canadese divisies die oprukten naar Noord-Nederland om er de Duitse troepen de pas af te snijden. Gelijktijdig met de Belgen werden twee Franse SAS-regimenten ingezet, onder meer in de buurt van Assen.

De Fransen moesten een aantal vitale bruggen en vliegvelden veroveren en de Duitse troepenbewegingen verstoren. Het optreden van de 700 Franse para’s tijdens Operatie Amherst, de laatste luchtlandingsoperatie voor de capitulatie van het Derde Rijk, maakte de Duitsers bloednerveus. Zoals in het verleden al zo vaak was gebeurd, koelden de Duitsers hun woede op de burgerbevolking, daarbij geholpen door Nederlandse collaborateurs. Ook enkele gevangengenomen Fransen werden gefusilleerd, net als de Belgische SAS-sergeant Raymond Holvoet. Hij was al in oktober 1944 in handen van de vijand gevallen, zou herhaaldelijk gefolterd zijn geweest door de Gestapo en werd uiteindelijk op 10 april 1945 terechtgesteld in Zwolle.

Veele

Het SAS-regiment vertrok in noordelijke richting om de opmars van de 1ste Poolse Pantserdivisie te ondersteunen. Daarbij werd verschillende malen zwaar gevochten, bijvoorbeeld in Veele, waar de Duitsers de brug over het Mussel-Aa-kanaal opgeblazen hadden. Pas na een urenlange strijd werden de verdedigers, een eenheid van de Kriegsmarine, op de vlucht gedreven en slaagden de para’s erin zwemmend het kanaal over te steken. De Duitsers hadden zware verliezen geleden, maar ook de Belgen hadden enkele doden te betreuren. Onder hen sergeant Philippe Rolin, naar wie na de oorlog de nieuwe brug in Veele zou worden genoemd.

Winschoten

Na Veele ging het verder richting Winschoten. Opnieuw ondervonden de para’s dat de Duitsers nog altijd gevaarlijke tegenstanders waren. Bij Blijham, ten zuiden van Winschoten, werden de Belgen op 15 april onder vuur genomen door allerlei geschut, opgesteld langs het Pekelderdiep. Dankzij de steun van de Poolse artillerie en een aantal RAF-Typhoons, die een opslagplaats vernietigden van waaruit de Duitsers hun tegenstanders beschoten, slaagden de Belgen er uiteindelijk in door te breken en Winschoten in te nemen.

Beerta

In het nabijgelegen Beerta bevond zich nog een laatste weerstandsnest, maar ook dat werd vakkundig opgeruimd. Bij deze laatste actie van het Belgische SAS-regiment in Nederland werd onderluitenant Denis Devignez dodelijk getroffen door een mortiergranaat, exact op dezelfde dag waarop hij tot luitenant werd bevorderd en enkele dagen voor zijn huwelijksdatum. De tragiek van de oorlog…

Tussen de 2e Poolse tankdivisie en de Belgische SAS werd in die dagen een wedstrijd gehouden om als eerste met flesjes zeewater terug te komen naar Winschoten. De Belgische SAS won deze uitdaging.

