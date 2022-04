Coureurs uit Westerwolde in actie in Lelystad

LELYSTAD, WESTERWOLDE – Komende zondag 10 april staat de tweede wedstrijd van het seizoen van NOV Lelystad op het programma. Aan de start komen de Juniorklasse, Rookie Rods, Continental Stockrods, Midland Hotrods/BMW-klasse, Camso Hotrods/Lightingrods, Micro F2, Stockcar F2 & F2 junioren en de Stockcar F1.

Tijdens de vorige wedstrijd, welke werd verreden op 20 maart, wist Jana Kuper uit Rütenbrock het dagklassement van de Rookie Rods naar zich toe te trekken. Dit deed zij door de eerste en derde manche als eerste te finishen. De tweede manche werd zij vierde. Vorig jaar sloot zij haar carrière in de juniorklasse succesvol af. Ze wist op zowel circuit De Polderputten als het Midland Circuit in Lelystad mooie prijzen te behalen. Dit jaar debuteerde ze in de Rookie Rods, een nieuwe uitdaging.

Een andere dame in het startveld die netjes presteerde was Iris Tiben uit Rütenbrock. Zij eindigde als vijfde in het dagklassement. Ook zij rijdt dit jaar voor het eerst in deze klasse. Iris is de zus van Tim Tiben, die al wat jaren langer actief is in deze autosport. Tim had echter pech en raakte in de tweede manche betrokken bij een crash. De auto was dermate beschadigd, dat hij die dag niet meer in actie kwam.

Quinten Eenjes uit Ter Apel had een pechdag. De eerste manche eindigde hij als achtste. In de tweede en derde manche behaalde hij geen punten en kwam daarmee op een twaalfde plaats in het dagklassement.

Bij de Junioren stonden 16 deelnemers aan de start. In deze klasse wordt gereden in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. De Ter Apeler Brian Kuper gooide op 20 maart hoge ogen. In de manches kwam hij als tweede, zevende en vijfde over de eindstreep. Dit leverde een vierde plaats in het dagklassement op. Zal het lukken om komende zondag de concurrentie verder achter zich te houden en dan bij de eerste drie te eindigen?

Bij de Stockcar F2 zijn de ogen gericht op Jarno Emming uit Ter Apel. Na meerdere jaren in de juniorklasse in Ter Apel en Lelystad te hebben gereden rijdt hij inmiddels meerdere jaren in de Stockcar F2, zowel op asfalt als onverharde banen. Op 20 maart begon hij de dag succesvol en wist hij de andere zestien coureurs achter zich te houden en als eerste te finishen. De tweede manche daarentegen eindigde hij als twaalfde. De derde manche en de finale kwam hij als zesde over de eindstreep. Met deze resultaten was het goed voor een vijfde plaats in het dagklassement.

Heb je nog niets te doen en wil je de coureurs uit Westerwolde en omgeving aanmoedigen? De wedstrijden zondag op het Midland Circuit aan de Talingweg 89 in Lelystad beginnen om 11.00 uur.

Ingezonden door Huisman Media