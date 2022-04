Erwin de Vries en de Zunderlingen verzorgen optreden in De Binding Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 april, 08.00 uur door John Havinga

REGELMATIG BUIEN | ZACHTER NA HET WEEKEND

We krijgen geregeld een aantal buien en daarnaast ook geregeld zonneschijn. De buien kunnen gepaard gaan met wat korrelhagel en er is een kleine kans op een ontlading. Het wordt maximaal 9 graden, bij een matige westelijke wind (3-5). Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk wat droger. Het kwik daalt vannacht naar 2 graden.

Morgen zijn er ook enkele buien. Bij de buien is er kans op wat korrelhagel en misschien ook wel wat natte sneeuw. De temperaturen liggen overdag rond 8 graden en de wind is meest matig uit het westen tot noordwesten (3-5). Zondag ziet er bijna hetzelfde uit, alleen de wind is een tikje minder sterk (3-4).

Na het weekend zal het een paar dagen droog zijn met vrij veel zon. Dan wordt het ook een stuk zachter met middagtemperatuur stijgend naar 12 tot 15 graden (op dinsdag).