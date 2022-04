Geen treinen tussen Bad Nieuweschans en Weener

BAD NIEUWESCHANS, WEENER – Van zondag 10 april tot en met dinsdag 12 april vinden er tussen Bad Nieuweschans en Weener werkzaamheden aan het spoor plaats.

Door werkzaamheden rijden er geen treinen, maar bussen tussen Bad Nieuweschans en Weener van zondag 10 april tot en met dinsdag 12 april 2022.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk. Houd rekening met extra reistijd.

Haltes treinvervangend vervoer

Bad Nieuweschans | Badnieuwschans, Bahnhof

Badnieuwschans, Bahnhof Weener | voorzijde station (Am Bahnhof)

Advies

Maak gebruik van de treinvervangende bussen. Bij deze werkzaamheden check je in en uit zoals je dat gewend bent bij de in- en uitcheckpalen op het treinstation of bij de mobiele in- en uitcheckpalen.

Bron: Arriva