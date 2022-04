Getuigen gezocht van steekincident en bedreiging in Hoogezand

HOOGEZAND – Donderdagmiddag rond 15:00 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Troelstralaan in Hoogezand. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Een andere persoon werd bedreigd. Er is een verdachte aangehouden en het onderzoek gaat door. De politie is op zoek naar getuigen van beide incidenten.

Bij het steekincident raakte een 66-jarige vrouw uit Hoogezand gewond. Zij is na het steekincident zelf naar huis gelopen en heeft daar de politie gebeld. De politie heeft in de omgeving van de Troelstralaan uitgekeken naar de verdachte. Deze werd niet veel later aangetroffen in het Gorechtpark. Het gaat om een 48-jarige vrouw uit Hoogezand. We doen uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd en zijn op zoek naar getuigen van dit steekincident.

Bedreiging nabij Gorechtpark

Na het steekincident heeft er ook een bedreiging plaatsgevonden nabij het Gorechtpark. De verdachte bedreigde hierbij een 60-jarige man uit Hoogezand, ook met een mes. De man stond met zijn trekker op een parkeerplaats nabij het park toen de verdachte hem bedreigde. We zijn ook op zoek naar getuigen van dit incident.

Deel uw informatie met de politie

Hebt u deze incidenten op donderdagmiddag rond 15:00 uur zien gebeuren en hebt u nog niet met de politie gesproken? De politie komt graag met u in contact. Contact opnemen kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het kan ook zijn dat u mogelijk andere relevante informatie over dit incident heeft. Deel ook deze informatie met de politie. Dit kan ook via het tipformulier.