DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een ongeval op de B70 tussen Haren en Lathen zijn vanmorgen rond zes uur twee personen zwaargewond geraakt. Een 49 jarige bestuurder verloor, vermoedelijk doordat het wegdek glad was vanwege een hagelbui, de controle over zijn Opel en botste aan de linkerkant van de weg tegen een boom. De auto kwam vervolgens op de weg tot stilstand. Een 31 jarige bestuurder van een Toyota en een 30 jarige bestuurder van een Ford konden niet meer op tijd remmen en botsten tegen de Opel. De bestuurders van de Opel en de Ford raakten bij het ongeval zwaargewond. De bestuurder van de Toyota kwam met de schrik vrij.

Gisteren is op de parkeerplaats van een zwembad aan de Am Tiergarten in Haren een geparkeerde blauwe Opel aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding om contact op te nemen.