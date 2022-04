Vlagtwedde weer schoon en vrij van zwerfvuil

VLAGTWEDDE – Vlagtwedde is weer schoon en vrij van zwerfvuil



Vlagtwedde is sinds vandaag weer schoon en vrij van zwerfvuil.

In het kader van “Nederland Schoon” organiseerde het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde een zwerfvuilactie.

Deze opruimactie vond vandaag plaats. Letterlijk werd er door jong en oud in Vlagtwedde deelgenomen aan deze actie.

Leerkrachten en leerlingen van beide basisscholen in het dorp alsmede de kinderopvang van KiWi, besteden voorafgaand aan deze schoonmaakactie extra aandacht aan het fenomeen zwerfafval.

Ook gingen zij vandaag al daadwerkelijk aan de slag met het opruimen van zwerfvuil.

Met de hulp en ondersteuning van een mooie groep volwassenen, er hielpen zo’n vijfentwintig volwassenen mee, werd het dorp helemaal vrij gemaakt van zwerfvuil.

Opvallend was dat het meeste zwerfvuil werd gevonden op plekken waar er niet veel bebouwing was.

Zo werden er vooral op de uitgaande wegen van Vlagtwedde erg veel mondkapjes en lege blikjes gevonden.

Verder was de oogst heel divers, de kinderen vonden het allemaal heel vreemd wat ze allemaal vonden>

Bijzonder was een vinden van een vinden van een grote fles bakolie, het was gewoon onder een heg gegooid, bijzonder omdat je dit gewoon in de container bij de supermarkt kan doen.

Een kettingkast van een fiets, een wieldop en heel veel glazen flesjes.

Na de opruimactie werd er in ” ’t Aambeeld”, onder het genot van een kopje koffie of fris met een lekkere koek erbij, even nagepraat over de actie.

De vuilniszakken en de afvalcontainers werden door de gemeente Westerwolde beschikbaar gesteld.



Foto’s: Felicia Luijten, Harm Jan Pleiter en Geert Smit