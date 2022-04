De Mitsukoshi Trootstbaby Company en Sprekende stenen winnaars van het Beste Groninger Boek 2022

GRONINGEN – Noordwoord maakte vandaag de winnaars van het Beste Groninger Boek 2022 bekend. In de categorie fictie won Auke Hulst met de roman De Mitsukoshi Trootstbaby Company. Winnaar van de categorie non-fictie is het boek Sprekende stenen van Marleen Dohle, Peter Vroege (nam de prijs in ontvangst), Mart Coenders, Jan van Maanen en Matteke Winkel. De prijswinnaars ontvingen behalve bloemen een litho van kunstenaar Anne Caesar van Wieren. De Kees van der Hoefprijs voor literatuuraanjagers in Groningen ging naar het team van boekhandel Godert Walter.

‘De Mitsukoshi Trootstbaby Company’ van Auke Hulst

De Mitsukoshi Troostbaby Company is een dystopische sciencefictionroman die zich rond 2033 afspeelt in vooral Stad en Amsterdam. De niet verwerkte rouw om een abortus binnen een onmogelijke relatie maakt dat de hoofdpersoon een robotpop bestelt in Japan die de leeftijd heeft van het nooit geboren dochtertje. De jury vindt de roman complex doordat er binnen de roman door de hoofdpersoon een roman wordt geschreven, maar dit gegeven maakt het boek ook interessant.

Zo staat in het juryrapport: “Deze originele, grootse, en meeslepende roman is erudiet, vaak ontzettend grappig en soms ronduit briljant, maar ook veel vragend van de lezer.”

Jurylid Christiaan Klasema: “…Het raakt je door de wanhoop van de schrijver die iets probeert te zoeken waar hij maar niet bij komt…”

Over ‘Sprekende stenen, Stolpersteine in de Schilderswijk Groningen’ van Marleen Dohle, Peter Vroege, Mart Coenders, Jan van Maanen, Matteke Winkel

Het boek over de struikelstenen in de Schilderswijk in Groningen is het resultaat van grondig, gedegen en volledig onderzoek. In de heldere en passende vormgeving komen de herdenkingstenen tot leven die geplaatst zijn voor de voormalige huizen van de 262 Joodse Groningers, verzetslieden en andere wijkbewoners die door de nazi’s uit deze wijk verdreven, gedeporteerd of vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog.

Jurylid Afiena van IJken: “Ik vond het ontzettend indrukwekkend omdat ze heel veel diepgravend onderzoek hebben gedaan. En dat alleen al heeft mij weggeblazen.”

Boekhandel Godert Walter

De Kees van der Hoefprijs werd uitgereikt aan het team van Boekhandel Godert Walter. Niet alleen vanwege hun verrassende assortiment en klantvriendelijkheid maar ook vanwege hun positiviteit en houding tijdens de Corona-periode.

De jury zegt: “Tijdens de pandemie is duidelijk geworden hoe inventief het team van Godert Walter is. Ze hebben gedurende de afgelopen twee jaar een tomeloze energie en buitengewoon aanpassingsvermogen laten zien op een uiterst creatieve manier. Ze waren hiermee een voorbeeld voor de creatieve sector in en rondom Groningen.”

Achtergrondinformatie Beste Groninger Boek

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen in de categorieën fictie en non-fictie. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen en/of die geschreven zijn door een in stad of provincie woonachtige auteur. Voor de titel Beste Groninger Boek 2022 dingen boeken mee die zijn verschenen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.

Jury Beste Groninger Boek 2022

De jury bestond dit jaar uit: Clemens Gielingh, Douwe van der Bijl, Ingrid Sibum, Afiena van IJken en juryvoorzitter Christiaan Klasema.

Achtergrondinformatie Kees van der Hoefprijs

De Kees van der Hoefprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die de afgelopen jaren een bijdrage van betekenis heeft geleverd aan het literaire klimaat in Groningen. De prijs is vernoemd naar de culturele duizendpoot die in de jaren ’60 en ’70 een cultstatus verwierf in de stad.

Jury Kees van der Hoefprijs 2022

De jury bestond dit jaar uit: Schrijver Doeke Sijens, stadsdichter Myron Hamming en voorzitter Merel Jacobs van Literaire Studentenvereniging Flanor (de winnaar van de vorige editie).

