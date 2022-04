Dertigste Rabobank Klap tot Klaploop op tweede Paasdag

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – De Rabobank Klap tot Klaploop is een jaarlijks op tweede Paasdag te houden loopevenement van Musselkanaal naar Stadskanaal. Na twee jaar uitgesteld te zijn gaat de loop dit jaar weer van start.

Op tweede Paasdag wordt door Stichting Klap tot Klap voor de dertigste keer het hardloopevenement de Rabobank Klap tot Klaploop georganiseerd. Om 13.30 uur lost wethouder Marc Verschuren aan de Parklaan in Musselkanaal het startschot. Het evenement is niet alleen voor hardlopers, ook wheelers, handbikers, nordic walkers en sportief wandelaars kunnen meedoen. De wedstrijd over vijf en tien kilometer wordt gehouden langs het kanaal van Musselkanaal naar Stadskanaal.

In 2019 won de Keniaan Ezra Kering (foto), evenals het jaar daarvoor, de Rabobank Klap tot Klaploop. Zijn tijd van 29 minuten en 57 seconden over de tien kilometer van Musselkanaal naar Stadskanaal. In 2018 was hij een halve minuut sneller. Tom Hendriksen uit Assen werd in 2019 tweede en Paul Geertsema legde beslag op de derde plek. Bij de vrouwen won de Keniaanse Lilian Jelagat in een tijd van 32.50 minuten.

Dit jaar is als goed doel GSC Emmen (Gehandicapten Sport Club) gekozen.

Het programma is als volgt:

10.00 uur: Rabobank/Bruining BV Bambinoloop

10.25 uur: Rabobank/De Jonge Sport Jeugdlopen

12.15 uur: Rabobank Nordic Walking/sportief wandelen 10 km

13.30 uur: Rabobank/Nefkens Noord wedstrijd wheelers en handbikers

13.55 uur: Rabobank Wedstrijd 10 km Vrouwen

14.05 uur: Rabobank Wedstrijd 10 km Heren

14.10 uur: Rabobank/Fysiotherapie Musselkanaal recreatieloop 10 km

13.30 uur: Rabobank/Van Meerendonk Waterontharders recreatieloop 5 km

De prijsuitreiking van de wedstrijd vindt zo spoedig mogelijk plaats bij de finish in de directe nabijheid van de Rabobank.

Meer informatie op de website Klap tot klaploop.