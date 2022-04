DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Niederlangen

Gisteravond botsten op de Sustrumer Straße bij Niederlangen rond negen uur twee auto’s tegen elkaar. De 50 jarige bestuurder van een Ford Transit kwam in een bocht in de berm terecht. Na een stuurcorrectie belanddee hij op de verkeerde weghelft en botste daar tegen een tegemoetkomende Ford Tourneo, bestuurd door een 39 jarige man. De beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Na onderzoek kwam vast te staan dat de bestuurder van de Ford Transit onder invloed van alcohol verkeerde.

Rhauderfehn

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij verschillende objecten in Rhauderfehn, door vermoedelijk dezelfde daders, ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot een café aan de Am Siel. Er werd een laptop en verschillende soorten drank gestolen. Ook werd de roldeur van een gebakkraam aan de Rhauderwieke opengebroken. Op dit moment is nog niet bekend wat er is gestolen. Ook werd een bezoek gebracht aan het terrein van het Fehn- und Schifffahrtsmuseum. Daar werd niets gestolen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen.