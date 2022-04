Maya Wildevuur opent expositie in Campus Winschoten

WINSCHOTEN – Gistermiddag heeft Maya Wildevuur in de Campus te Winschoten een studenten expositie met schilderijen, gebaseerd op het muzikale meesterwerk ‘De Schilderijententoonstelling’, gespeeld door Ira en Willem Frieswijk geopend.

Geïnspireerd door 10 kunstwerken componeerde Moussorgsky in 1874 zijn pianocyclus “De Schilderijententoonstelling”. Tien monumentale delen tonen de grootsheid en de nobele kanten van de menselijke ziel, maar ook donkere krochten en merkwaardige uithoeken. Dit meesterwerk is vrijdagmiddag uitgevoerd op vleugel en trompet door Ira en Willem Frieswijk in de Campus te Winschoten.

Studenten Mediavormgeving van de Campus Winschoten en de BBS II Leer maakten in het kader van dit beroemde muziekstuk allerlei schilderijen en beelden. Het veranderde de school in een kunstatelier. Naar aanleiding van 10 muzikale motieven werden 23 kunstwerken gemaakt: schilderijen, tekeningen, digitale kunstwerken, een foto en een sculptuur. Deze werken zijn tentoongesteld en er werd ook een catalogus gepresenteerd.

De tentoonstelling is vrijdagmiddag feestelijk geopend door de Oldambtse kunstenares Maya Wildevuur. Zij reageerde heel emotioneel bij het zien van de werken in de Campus. “Ik moet gewoon huilen met wat ik hier zie. Hoe talentvol zijn al deze studenten en wat een prachtige werken, geïnspireerd op de muziek van Moussorgsky, maar ook wat er momenteel in Oekraïne gebeurd”, aldus Maya.

De kunstwerken zijn veelzeggend. Iedere individuele kunstenaar geeft een toelichting bij zijn werk. De 23 kunstwerken vormen ook een Gesamtkunstwerk, een gezamenlijke interpretatie van Moussorgsky’s meesterlijke muziekstuk over menselijke thema’s en concepten die tijdloos zijn, die nog net zo actueel zijn als 150 jaar geleden en ook over een groot aantal jaren zullen die thema’s nog steeds actueel zijn.

Ingezonden door Frans Stegeman