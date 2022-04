Burgemeester Seton ontvangt dramatisch verhaal over verzetsheld Annie Post

NIEUW BUINEN – Vrijdagmiddag 8 april kreeg burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn in zaal “Het Tussendiep” in Nieuw Buinen het voorjaarsnummer van het blad Veerten. In het blad staat het verhaal over de in Nieuw Buinen opgegroeide verzetsheld Annie Post.

De uitgave van het streekhistorisch centrum werd overhandigd door Everlien Post. Zij is de kleindochter van Annie. Schrijver ervan is oud-wethouder Jan Willem van der Kolk. Bij toeval las hij een brief van Annie Post, waarin zij haar oorlogservaringen beschreef.

Ingezonden door Boelo Lutgert