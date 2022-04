De stoomtrein gaat weer rijden tijdens het Paasweekeinde

STADSKANAAL, VEENDAM – Op zondag 17 april (Eerste Paasdag) is het weer zover: dan rijdt de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer tussen Stadskanaal en Veendam. Het stoomseizoen is weer geopend. En wie weet kom je de paashaas wel tegen! De ritten tijdens de Paasdagen vormen de aftrap van het 30-jarig jubileum van de STAR.

Beide Paasdagen stoom

Op beide Paasdagen (17 en 18 april) rijdt de stoomtrein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Vanaf Stadskanaal kun je om 10.45 en 14.00 uur met de trein mee. Vertrektijd te Veendam is 12.00 uur. Op Eerste Paasdag gaan er ook twee Paashazen met de trein mee. Reserveren is niet meer nodig. Kaarten kunnen gekocht worden op de stations van Stadskanaal en Veendam. Daarnaast zijn er via de website van de STAR ook e-tickets verkrijgbaar,

Onthulling naam Arriva-trein

Op Tweede Paasdag komt er een speciale gast op bezoek bij de STAR: een trein van Arriva van het type ‘Wink’. Deze nieuwe treinen van Arriva rijden sinds vorig jaar in het Noorden van Nederland op de spoorlijnen in Fryslân en tussen Groningen en Leeuwarden. Al deze nieuwe treinen hebben een naam gekregen. Eén van de treinen is vernoemd naar ‘Museumspoorlijn STAR’. Op Tweede Paasdag zal deze trein in Stadskanaal officieel onthuld worden.

30 jaar Museumspoorlijn STAR

De ritten vorm de aftrap voor het 30-jarig jubileum van Museumspoorlijn STAR. In 1992 opgericht om de spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Musselkanaal te bewaren voor het nageslacht is de STAR sindsdien uitgegroeid tot een toeristische trekpleister van formaat op de grens van Groningen en Drenthe.

Gedurende het jaar zal er daarom bij diverse dagen stil worden gestaan bij dit jubileum. Zo is er eind juni een speciale jubileumrit en staat in september het evenement Stadskanaal onder Stoom ook in het teken van 30 jaar STAR.

