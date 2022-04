Ecologisch Alternatief stelt schriftelijke vragen inzake de overname van Kremer Zand en Grind BV door Sibelco

SELLINGERBEETSE – De fractie Ecologisch Alternatief heeft inzake de overname van Kremer Zand en Grind BV door Sibelco schriftelijke vragen gesteld. Deze leest u hieronder:

Aan het college van B & W Gemeente Westerwolde;

Sellingen: 4 april 2022

Betreft: vragen inzake overname Kremer Zand en Grind BV door Sibelco

Geacht college,

In onderstaande link lazen wij informatie over de overname van Kremer Zand en Grind BV door het Belgische bedrijf Sibelco:



⦁ Is het college op de hoogte gebracht van deze overname? Zo ja, op welke wijze en kunt u ons deze informatie geven?

Op 28 april 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van het drijvende zonnepark in Sellingerbeetse. Met Kremer Zand en Grind BV zijn door uw college in de eerste helft van 2020 afspraken gemaakt. In het bijbehorende raadvoorstel van uw college van 10 maart 2020 deelt u de raad het volgende mee:

“Onderdeel van het vastgestelde beleid is dat er duidelijkheid moet zijn ten aanzien van de participatie. Met GroenLeven is overeenstemming bereikt over een vaststellingovereenkomst waarin o.a. afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot een (niet verplichte) bijdrage, die hetzij besteed wordt voor nog nader in een participatieovereenkomst vast te leggen voorzieningen/maatregelen, hetzij wordt gestort in een nog in te stellen gebiedsfonds.

Daarmee is verzekerd dat een belangrijk deel van de inkomsten, conform het klimaatakkoord, ten goede komt aan lokale gemeenschap. In de overeenkomst zijn ook, in aanvulling op de publiekrechtelijke mogelijkheden, afspraken opgenomen ten aanzien van het opruimen van het park na afloop van de vergunningprocedure. “

⦁ Graag ontvangt mijn fractie een kopie van de “publiekrechtelijke mogelijkheden” die zijn overeengekomen met Kremer Zand en Grind BV alsmede een kopie van de aanvullende vaststellingsovereenkomst.

⦁ Is geborgd dat de bestaande afspraken met Kremer Zand en Grind BV omtrent het zonnepark ook door een nieuwe eigenaar worden nagekomen?

Als een annex bij het gemeenteraadsbesluit voor instemming met het drijvende zonnepark zijn door uw college en Kremer Zand en Grind BV afspraken gemaakt over vervoer van zand via een pijpleiding. Zie onderstaand citaat;

“Het plan is gepresenteerd in combinatie met de verplaatsing van de klasseerinstallatie van Kremer Zand. Het verwijderen van deze installatie uit het gebied zorgt er voor dat de afvoer van zand niet meer per as zal plaatsvinden, waardoor het vrachtverkeer door o.a. Sellingerbeetse en Kopstukken komt te vervallen. De realisering van de verplaatsing zal niet gelijk verlopen met de aanleg van het zonnepark. Kremer Zand en de gemeente hebben over en weer verklaard dat verplaatsing binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Slechts wanneer het niet doorgaan van de verplaatsing het gevolg is van besluitvorming van de overheid dan wel een gerechtelijke uitspraak zal er een uitzondering zijn op de verplichting om de klasseeractiviteiten in Sellingerbeetse te staken.”

⦁ Graag ontvangt mijn fractie kopieën van de stukken waarin deze afspraken zijn vastgelegd.

⦁ Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van deze pijpleiding naar het industriepark?

⦁ Is geborgd dat de bestaande afspraken over de aanleg van de pijpleiding met Kremer Zand en Grind BV ook door een nieuwe eigenaar dienen te worden nagekomen?

⦁ Wanneer komt er voor de inwoners een einde aan de overlast van grote zandtransporten?

In het Solar Magazine van 12 juli 2021 wordt vermeld: “Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers”. Zie: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i24883/groenleven-klaar-met-installatie-76-600-zonnepanelen-van-grootste-drijvende-zonnepark-van-europa.

⦁ Wat is de stand van zaken bij deze monitoring?

⦁ Wij ontvangen graag de resultaten tot nu toe van deze rapportage.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Edith van der Horst

Ecologisch Alternatief

Ingezonden