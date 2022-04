DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

Gistermiddag is bij een ongeval op de B401 ter hoogte van Surwold, een 24 jarige bestuurder van een Ford Focus gewond geraakt. Het slachtoffer kwam om 17.50 uur door onbekende oorzaak met zijn auto in de berm terecht en botste tegen een boom. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Leer/Weener

Gisteravond controleerde de politie om half negen in de Reimersstraße in Leer een 40 jarige automobilist uit de omgeving van Weener. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Uit een speekseltest kwam naar voren dat de man onder invloed van verdovende middelen verkeerde.